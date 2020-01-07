На Ставрополье пойдет сильный снег

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:57:38+03:00

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По сообщению Ставропольского гидрометцентра, 8 и 9 января в Ставрополе и крае выпадет снег. Уже предстоящей ночью в регионе дождь перейдет в снег при температуре воздуха от 0 до -5. В краевом центре - от градуса мороза до -3.

Днем 8 января на Ставрополье обещают сильный мокрый снег при температуре от -2 до +3 градусов. В Ставрополе прогнозируют просто мокрый снег и дневную температуру воздуха 0...+2.

9 января ночью в крае температура опустится до 8 мороза (возможен сильный снег), днем градусники покажут от -3...+2 (небольшой снег). В Ставрополе в четверг выпадет мокрый снег. Днем будет от градуса мороза до градуса тепла.

Ветер в эти дни дует северо-восточный. В Ставрополе со скоростью до 8 м.с.

ИСТОЧНИК KP.RU