В Северной Осетии бабушка заказала платье к Новому году, но получила песок
Заведено дело по статье «мошенничество»
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В Северной Осетии мошенники издевательски обманули пожилую покупательницу перед Новым годом. Через интернет пенсионерка купила платье и костюм специально для праздника. Три недели ждала обновки. В посылке к ней пришли три пакета песка. Ущерб составил 6 тысяч рублей.
- В полицию с заявлением обратилась 79-летняя жительница республики, - отметили в пресс-службе МВД республики. - Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU