В Северной Осетии бабушка заказала платье к Новому году, но получила песок

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:15:27+03:00

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В Северной Осетии мошенники издевательски обманули пожилую покупательницу перед Новым годом. Через интернет пенсионерка купила платье и костюм специально для праздника. Три недели ждала обновки. В посылке к ней пришли три пакета песка. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

- В полицию с заявлением обратилась 79-летняя жительница республики, - отметили в пресс-службе МВД республики. - Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU