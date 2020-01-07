2020-01-07T18:15:27+03:00
Происшествия

В Северной Осетии бабушка заказала платье к Новому году, но получила песок

Заведено дело по статье «мошенничество»
Евгения СОКОРЕВА
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В Северной Осетии мошенники издевательски обманули пожилую покупательницу перед Новым годом. Через интернет пенсионерка купила платье и костюм специально для праздника. Три недели ждала обновки. В посылке к ней пришли три пакета песка. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

- В полицию с заявлением обратилась 79-летняя жительница республики, - отметили в пресс-службе МВД республики. - Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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