"Подорвали петардой": собака уже неделю мучается от взорванного хвоста

9 Янв. 2020 2020-01-09T19:47:31+03:00

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В социальных сетях начался сбор средств на лечение уличной собаки, хвост которой подорвали петардой в Нальчике. Чтобы питомец начал новую жизнь без боли, ему нужно всего лишь три тысячи рублей.

Как сообщают активисты "Верного друга", хвост загорелся в результате взрыва петарды, его еле потушили очевидцы. Уже неделю собака ходит обгорелая и со свисающим комком шерсти. От боли дворняжка постоянно скулит, ей необходимо удалить поврежденную часть тела.

Для волонтеры объявили о сборе средств на отлов питомца ловцом, ампутацию хвоста и временное содержание.

Вы можете помочь уличному псу избавиться от мук. Чтобы сделать это, переходите по ссылке на пост, в котором описано, как перевести средства на счет организации.

ИСТОЧНИК KP.RU