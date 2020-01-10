Две сестры-школьницы погибли, провалившись под лед в Чечне

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:04:04+03:00

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Трагедия произошла на окраине чеченского села Гуржи-Мохк. Две сестры-школьницы проводили каникулы, гуляя по территории горного водоема. Во время прогулки девочки провалились под лед.

Обе школьницы скончались на месте. Их тела позже обнаружили местные жители. Известно, что одной сестре было 12 лет, второй – 10 лет.

Сейчас прокуратура Чеченской республики проводит проверку по факту гибели несовершеннолетних.

В ведомстве также отметили, что правоохранителям предстоит выяснить, в каких условиях воспитывались девочки. И почему дети оказались одни на территории покрытого слабым льдом водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU