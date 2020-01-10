Необычных снеговиков создали умельцы у Эоловой арфы в Пятигорске
У одного из них - бабочка из веток
Фото: pyatigorsk_online
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Фестиваль снеговиков провели в Пятигорске воодушевившиеся выпавшими осадками жители. Неофициальное празднование зимы устроили креативные горожане на Эоловой Арфе. Там из-под рук талантливых лепщиков вышли два снеговика. Один с улыбкой сидит в еловой бабочке и костюме на пуговицах на скамейке. Второй — стоит на постаменте, раскинув руки, словно главные герои фильма «Титаник».
Фотографии снеговиков, опубликованные в соцсетях, были оценены местными жителями по достоинству.
ИСТОЧНИК KP.RU