Необычных снеговиков создали умельцы у Эоловой арфы в Пятигорске

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:04:39+03:00

У одного из них - бабочка из веток

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Фестиваль снеговиков провели в Пятигорске воодушевившиеся выпавшими осадками жители. Неофициальное празднование зимы устроили креативные горожане на Эоловой Арфе. Там из-под рук талантливых лепщиков вышли два снеговика. Один с улыбкой сидит в еловой бабочке и костюме на пуговицах на скамейке. Второй — стоит на постаменте, раскинув руки, словно главные герои фильма «Титаник».

Фотографии снеговиков, опубликованные в соцсетях, были оценены местными жителями по достоинству.

ИСТОЧНИК KP.RU