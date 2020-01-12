2020-01-12T12:39:31+03:00
Общество

Бесследно исчезнувшего ставропольца разыскивает полиция

Приметы пропавшего: рост 180 см, глаза серо-зелёные, короткая стрижка, волосы с проседью
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: пресс-служба МВД по Ставропольскому краюФото: пресс-служба МВД по Ставропольскому краю
Изменить размер текста:

Полиция просит ставропольцев помочь в поисках пропавшего Дейникина Юрия Ивановича 1972 года рождения.

По словам родственников мужчины, он уехал из дома 10 января на личном автомобиле и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Предположительно, Дейникин отправился в сторону КМВ.

Приметы пропавшего: рост 180 см, глаза серо-зелёные, короткая стрижка, волосы с проседью. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего, просьба сообщить по телефону: 8(86555) 5-14-04 или 02 (102 – с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Летевший в Ставрополь самолет из-за возможных проблем с двигателем вернулся в Шереметьево
Фильм «Дылда» режиссера из Нальчика получил приз на кинофестивале в США
Прекращены поиски без вести пропавшей 16-летней ставропольчанки
Видео: В Беслане вор обокрал дом, напился и уснул на месте преступления
Сильный гололёд ожидается в ближайшее время на Ставрополье
Бесследно исчезнувшего ставропольца разыскивает полиция
«На волоске от смерти»: Семья с малышом в машине рухнула в ледяной канал в Дагестане
Старый Новый Год ставропольцы отпразднуют на площади Ленина
«Ты должна радоваться, что тебя не убили»: В КБР муж забрал у жены ребенка за то, что она ушла к другому
Ставрополец пошутил над Минздравом и поплатился
В Ессентуках разведут огромный костёр из новогодних ёлок
На Эльбрусе установили мусорный контейнер в виде огромного сердца
Родителей-сектантов, мучивших и изгнавших собственных детей, проверит полиция
На выходных ставропольцев ждут снег, дождь, ветер и потепление
Ставропольцам предложили выбрать, как преобразиться город