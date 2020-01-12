Бесследно исчезнувшего ставропольца разыскивает полиция

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:39:31+03:00

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Полиция просит ставропольцев помочь в поисках пропавшего Дейникина Юрия Ивановича 1972 года рождения.

По словам родственников мужчины, он уехал из дома 10 января на личном автомобиле и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Предположительно, Дейникин отправился в сторону КМВ.

Приметы пропавшего: рост 180 см, глаза серо-зелёные, короткая стрижка, волосы с проседью. Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего, просьба сообщить по телефону: 8(86555) 5-14-04 или 02 (102 – с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU