Безлапую собаку вернули в приют во второй раз «из-за трудностей в семье»

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:56:12+03:00

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Собака по имени Жизель без одной передней лапы снова ждет семью, которая смогла бы ее приютить. Ей не повезло еще щенком, когда она родилась на улице, а потом попала под машину. Так она лишилась возможности быстро бегать и приобрела недостаток, который в глазах людей, выбирающих друзей в ставропольском приюте «Лучший друг», лишает ее почти всех шансов.

Однако был в жизни Жизель счастливый случай — ее забрала семья к себе домой. Но быстро вернула, из-за «трудностей». Волонтеры ставропольского приюта отмечают, что эта некрупная собака интересного тигрового окраса невероятно ласкова и умна. Ее быстрой обучаемости позавидуют хозяева пуделей и других пород из списка «10 самых умных псов». А еще она здорова и стерилизована.

Чтобы забрать годовалую Жизель навсегда, следует позвонить в приют по номеру телефона: 8-928-316-39-65 (Валентина).

ИСТОЧНИК KP.RU