2020-01-13T15:56:12+03:00
Дом. Семья

Безлапую собаку вернули в приют во второй раз «из-за трудностей в семье»

Жизель потеряла способность быстро бегать в щенячьем возрасте
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: Волонтерская группа "Лучший друг" (Ставрополь)Фото: Волонтерская группа "Лучший друг" (Ставрополь)
Изменить размер текста:

Собака по имени Жизель без одной передней лапы снова ждет семью, которая смогла бы ее приютить. Ей не повезло еще щенком, когда она родилась на улице, а потом попала под машину. Так она лишилась возможности быстро бегать и приобрела недостаток, который в глазах людей, выбирающих друзей в ставропольском приюте «Лучший друг», лишает ее почти всех шансов.

Однако был в жизни Жизель счастливый случай — ее забрала семья к себе домой. Но быстро вернула, из-за «трудностей». Волонтеры ставропольского приюта отмечают, что эта некрупная собака интересного тигрового окраса невероятно ласкова и умна. Ее быстрой обучаемости позавидуют хозяева пуделей и других пород из списка «10 самых умных псов». А еще она здорова и стерилизована.

Чтобы забрать годовалую Жизель навсегда, следует позвонить в приют по номеру телефона: 8-928-316-39-65 (Валентина).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-зампреда правительства Ставрополья заподозрили в работе на Госдеп США
Украинский футболист порадовался покорности дагестанских женщин
Угрозы, поборы, генеральские погоны: глава президентского кадетского училища отделался штрафом за преступления
На Ставрополье выявлено предприятие по незаконному производству снюсов
На Ставрополье Дед Мороз вернул детям-инвалидам украденную ёлку
Безлапую собаку вернули в приют во второй раз «из-за трудностей в семье»
Ставропольские полицейские помогли женщине родить
"Руки-Базуки" и Олег Монгол стали официальными бойцами MMA
"Щелкунчик" и "Лебединое озеро": в Ставрополе пройдет концерт в честь 180-летия со дня рождения Чайковского
Обыски проходят в доме водителя правнука шейха Белхароева по делу об убийстве начальника ингушского Центра «Э»
На Ставрополье открыли новую школу, совмещенную с детсадом