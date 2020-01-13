2020-01-13T20:03:39+03:00
Происшествия

Угрозы, поборы, генеральские погоны: глава президентского кадетского училища отделался штрафом за преступления

Начальник выписывал сотрудникам премии, но заставлял подчинённых возвращать деньги, обещая проблемы на работе
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Леонид Куц. Фото: пресс-служба СКФУЛеонид Куц. Фото: пресс-служба СКФУ
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На Ставрополье за поборы с подчинённых осуждён бывший начальник «Ставропольского президентского кадетского училища» Леонид Куц. Его признали виновным по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «мошенничество».

Следствие и суд установили, что в декабре 2017 года всем преподавателям выплатили солидную премию в размере 43,5 тысяч рублей. Вот только одна из сотрудниц её получила в двойном размере.

Но генерал-майор Куц неожиданную награду объяснил подчинённой совершенно иначе. Он сказал, что якобы произошло недоразумение. Пояснил, что женщине выплатили деньги, предназначенные для организации какого-то мероприятия. И получил премию обратно. Деньги, естественно, канули в лету.

В апреле следующего года генерал-майор начислил те же премии двум девушкам-психологам. Одну вызвал «на ковёр» и потребовал 27 тысяч рублей. Второй те же требования предъявила его супруга, работавшая в том же училище. В итоге обе расстались с деньгами, опасаясь проблем, которые обещало «организовать» начальство.

Незадолго до возбуждения уголовного дела генерал-майор написал заявление об увольнении по собственному желанию. А во время заседания полностью признал вину. Исходя из этого, суд назначил ему наказание, не связанное с лишением свободы.

— Решением Ленинского районного суда города Ставрополя Куцу назначено наказание в виде штрафа в размере 220 тысяч рублей, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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