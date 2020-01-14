2020-01-14T14:05:45+03:00
Общество

Снежной зимы на Ставрополье в ближайшее время не будет

Теплые антициклоны не дают зиме вступить в права
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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До конца второй декады января на Ставрополье не ожидается сильных снегопадов и крепких морозов. Об этом "КП- Северный Кавказ" сообщает краевой Гидрометцентр, который подвел итоги первой половины зимы в регионе. В этот раз зима оказалась аномально теплой, как и на большей части Европейской территории России. Снег в крае выпадал лишь дважды: в начале декабря и 9-10 января. Осадков выпало не больше 50% от месячной нормы.

А среднемесячные температуры воздуха были на +2,2...+3,3 градуса выше многолетних значений. Причина тому - тёплые антициклоны.

Хотя, судя по многолетней статистике, даже в теплую зиму ставропольцам следует ожидать периода снегов и морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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