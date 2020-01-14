"Накричала - заработал": россиянин рассказал, как стать миллионером

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:52:30+03:00

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Житель Ставрополя Александр Зубарев, работавший строителем-монтажником, долго не мог разбогатеть. В течение двух лет мужчина искал счастья в лотерейных билетах: скупал их в своем отделении почты. Но в этот раз он взял только один.

- Передачу смотрела моя жена. От нее я и узнал о победе. Она была взволнована и крикнула в телефонную трубку, что мы выиграли полмиллиона, - сказал Зубарев после того, как получил полмиллиона рублей.

Как отмечает Александр, деньги были очень нужны. На них он хочет сделать родителям ремонт, а на остаток купить машину, о которой мечтали.

ИСТОЧНИК KP.RU