2020-01-14T13:27:42+03:00
Экономика

Лидер по освоению федеральных денег: Чечня получит от государства 10 миллиардов

Средства пойдут на реализацию нацпроектов
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В прошлом году регион под руководством Рамзана Кадырова стал лидером по освоению федеральных средствВ прошлом году регион под руководством Рамзана Кадырова стал лидером по освоению федеральных средствФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В 2020 году Чеченская Республика получит 10 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов. О поступлениях в региональный бюджет и планах на эти средства сообщил премьер-министр Чечни Муслим Хучиев.

— В 2020 году по нацпроектам будет привлечено порядка 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут на развитие здравоохранения, возведение и ремонт объектов культуры и образовательных учреждений, социально значимых объектов. Кроме того, будут проводится работы по созданию комфортной среды, благоустройству и облагораживанию дворовых территорий. Так, в 2019 году на федеральные средства был построен, реконструирован и капитально оремонтирован 241 объект, — сообщил Хучиев.

Напомним, что Чеченская Республика принимает участие в 10 национальных проектах. В прошлом году регион стал лидером по освоению федеральных средств — на них было потрачено 12,8 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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