Три человека отравились питьевой водой в Дагестане

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:53:49+03:00

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Специалисты ликвидируют причину загрязнения воды в Кизляре (Дагестан). В результате заражения пострадали три местных жителя. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

Факт отравления зафиксировали в микрорайоне "Черемушки", где питьевая вода загрязнилась по вине местных жителей. Они самовольно проложили канализацию и соединили ее с дренажной системой Кизляра. В итоге водопроводные трубы, которые лежат ниже, были повреждены.

Из-за халатности мастеров пострадали девять человек, которых госпитализировали. Позже выяснилось, что у шестерых из них не отравление, а ротовирусная инфекция.

По решению Роспотребнадзора и Минздрава республики, в микрорайоне приостановили подачу воды. По территории развозят воду в специальных цистернах.

ИСТОЧНИК KP.RU