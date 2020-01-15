Агрессивный ставрополец исколол женщину и оставил истекать кровью

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:07:48+03:00

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В Советском городском округе возле одного из магазинов была обнаружена раненая женщина. Она лежала на земле с множественными телесными повреждениями.

Полицейские выяснили, что вечером неизвестный мужчина после конфликта нанес незнакомке множество ранений острым предметом.

Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

Нападавшего задержали по горячим следам. 33-летний местный житель доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU