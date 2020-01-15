Агрессивный ставрополец исколол женщину и оставил истекать кровью
В Советском городском округе возле одного из магазинов была обнаружена раненая женщина. Она лежала на земле с множественными телесными повреждениями.
Полицейские выяснили, что вечером неизвестный мужчина после конфликта нанес незнакомке множество ранений острым предметом.
Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.
Нападавшего задержали по горячим следам. 33-летний местный житель доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU