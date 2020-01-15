2020-01-15T14:27:19+03:00
Политика

Кадыров прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

Главу Чечни особенно задела тема демографии
Андрей ФАДЕЕВ
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Фото: Владимир Веленгурин / пресс-служба главы Чеченской РеспубликиФото: Владимир Веленгурин / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Особенно в речи главы государства его задела тема демографии. И политик не постеснялся предложить президенту свою инициативу.

— В связи с огромным значением, которое президент уделяет семье, считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института Уполномоченного по правам семьи при Президенте России, — предложил чеченский лидер. — Это сыграло бы большую роль в повышении значимости и роли семьи в современном российском обществе.

Не преминул Кадыров вспомнить и о роли Чечни в повышении демографических показателей.

— Приятно, что Чеченская Республика находится в лидерах рейтинга рождаемости. Несмотря на пережитые трагедии и ужасные людские потери, численность населения в регионе растёт самыми быстрыми темпами. Мы предпримем все усилия, чтобы в дальнейшем на высочайшем уровне решать и выполнять задачи, поставленные президентом Путиным, — написал Кадыров в соцсетях.

Напомним, что главной темой после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию стало обсуждение изменений Конституции. В частности, президент предложил расширить полномочия Совета Федерации, дать Конституции приоритет перед международным правом, сделать два президентских срока максимумом без оговорок и многое другое.

Приниматься поправки к Конституции будут лишь после народного референдума. С подробностями можете познакомиться в нашем материале «15 главных тезисов Послания президента».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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