Кадыров прокомментировал послание Путина Федеральному собранию

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:27:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Особенно в речи главы государства его задела тема демографии. И политик не постеснялся предложить президенту свою инициативу.

— В связи с огромным значением, которое президент уделяет семье, считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос создания в стране института Уполномоченного по правам семьи при Президенте России, — предложил чеченский лидер. — Это сыграло бы большую роль в повышении значимости и роли семьи в современном российском обществе.

Не преминул Кадыров вспомнить и о роли Чечни в повышении демографических показателей.

— Приятно, что Чеченская Республика находится в лидерах рейтинга рождаемости. Несмотря на пережитые трагедии и ужасные людские потери, численность населения в регионе растёт самыми быстрыми темпами. Мы предпримем все усилия, чтобы в дальнейшем на высочайшем уровне решать и выполнять задачи, поставленные президентом Путиным, — написал Кадыров в соцсетях.

Напомним, что главной темой после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию стало обсуждение изменений Конституции. В частности, президент предложил расширить полномочия Совета Федерации, дать Конституции приоритет перед международным правом, сделать два президентских срока максимумом без оговорок и многое другое.

Приниматься поправки к Конституции будут лишь после народного референдума. С подробностями можете познакомиться в нашем материале «15 главных тезисов Послания президента».

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

"Судьба России и её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет": 15 главных тезисов Послания президента

Президент России обратился в Посланием к Федеральному собранию, обозначив основные направления ее развития в ближайший год. «КП» приводит основные тезисы, прозвучавшие в этом документе (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU