Кавказская «голая» блогерша в хиджабе сбрила усы и бороду

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:25:15+03:00

Малика Джикаева решила сыграть с подругой в азартную игру с бритвой и проиграла [фото, видео]

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Сверхпопулярная на Кавказе блогерша в хиждабе Малика Джикаева сбрила усы и бороду, проиграв в шуточную азартную игру своей подруге. К несчастью, пышной растительностью на лице девушка не обладает, и изменения прошли для неё совсем незаметно.

А вот подруге блогерши повезло меньше — проиграв, ей пришлось сбрить брови. Причины, побудившие девчонок взять в руки бритву не ясны. Но игра Малике очень понравилась.

— Это было очень уморительно! В конце она проиграла мне, и ей пришлось сбрить брови. Вот такие мы обезбашенные, — подписала видеоролик Малика.

"Голая" блогерша в хиджабе сбривает усы и бороду.

Напомним, что скандальная блогерша прославилась «голыми» фото и видео в хиджабе. За эти снимки, не слишком соответствующие традиционному для девушек-мусульманок духу скромности, девушке угрожали. Подписчики даже говорили об убийстве. Джикаевой даже пришлось на время удалить страницу.

Впрочем, планы ненавистников так и не были воплощены в жизнь, а девушка вернулась к любимому делу. Вот только «голых» фотографий больше не делает.

ИСТОЧНИК KP.RU