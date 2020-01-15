Кавказская «голая» блогерша в хиджабе сбрила усы и бороду
Сверхпопулярная на Кавказе блогерша в хиждабе Малика Джикаева сбрила усы и бороду, проиграв в шуточную азартную игру своей подруге. К несчастью, пышной растительностью на лице девушка не обладает, и изменения прошли для неё совсем незаметно.
А вот подруге блогерши повезло меньше — проиграв, ей пришлось сбрить брови. Причины, побудившие девчонок взять в руки бритву не ясны. Но игра Малике очень понравилась.
— Это было очень уморительно! В конце она проиграла мне, и ей пришлось сбрить брови. Вот такие мы обезбашенные, — подписала видеоролик Малика.
"Голая" блогерша в хиджабе сбривает усы и бороду.
Напомним, что скандальная блогерша прославилась «голыми» фото и видео в хиджабе. За эти снимки, не слишком соответствующие традиционному для девушек-мусульманок духу скромности, девушке угрожали. Подписчики даже говорили об убийстве. Джикаевой даже пришлось на время удалить страницу.
Впрочем, планы ненавистников так и не были воплощены в жизнь, а девушка вернулась к любимому делу. Вот только «голых» фотографий больше не делает.
ИСТОЧНИК KP.RU