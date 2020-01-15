После смерти младенца в Ставрополе возбуждено дело
Новорожденный не выжил во время операции кесарева сечения
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После гибели новорожденного ребенка в больнице Ставрополя следователи возбудили уголовное дело, пишет NewsTracker.
Дело о некачественном оказании услуги заведено 30 декабря по заявлению Натальи Земцовой, А проверка началась еще в ноябре прошлого года.
Младенец умер в четвертой городской больнице после операции кесарева сечения. Сама роженица восстанавливала здоровье еще 2 месяца. У нее были осложнения в виде пневмонии.
ИСТОЧНИК KP.RU