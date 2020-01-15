После смерти младенца в Ставрополе возбуждено дело

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:30:01+03:00

Новорожденный не выжил во время операции кесарева сечения

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После гибели новорожденного ребенка в больнице Ставрополя следователи возбудили уголовное дело, пишет NewsTracker.

Дело о некачественном оказании услуги заведено 30 декабря по заявлению Натальи Земцовой, А проверка началась еще в ноябре прошлого года.

Младенец умер в четвертой городской больнице после операции кесарева сечения. Сама роженица восстанавливала здоровье еще 2 месяца. У нее были осложнения в виде пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU