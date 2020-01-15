2020-01-15T16:51:40+03:00
Общество

Туалетная бумага - за светильник, лоток мяса - за часы: ставропольцы отказались от денег и меняются вещами в соцсетях

Пять самых любопытных предложений по обмену
Полина ШАПОШНИКОВА
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Сладости — самая популярная валюта в ставропольской группе взаимопомощи, где люди перешли на натуральный обмен. Каждый день экономные жители Ставрополя в группе в соцсетях готовы расстаться с ненужными вещами за плату в виде продуктов или бытовой химии. И некоторые объявления готовы поспорить по своей содержательности со знаменитым рассказом Э. Хемингуэйя из 6 слов о продающихся неношенных детских ботиночках.

Мы подобрали пять самых интересных предложений из группы взаимопомощи Ставрополя, после которых приходится раздумывать над предысторией.

1. «Набор для наращивания ногтей обменяю на детский стол со стулом»;

2. За шоколадку определенной марки девушка готова расстаться с «почти полной банкой средства для интимной гигиены с эффектом афродизиака»;

3. «Корм для рыбок, 20 пачек. Обмен на связку бананов» ;

4. Потолочный светильник девушка отдает за две упаковки туалетной бумаги;

5. А наручные часы от американского дизайнера меняются на лоток куриного филе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Туалетная бумага - за светильник, лоток мяса - за часы: ставропольцы отказались от денег и меняются вещами в соцсетях
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