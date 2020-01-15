Ставропольский космонавт снял пожары в Австралии из космоса

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:57:38+03:00

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Космонавт Олег Скрипочка из Невинномысска сфотографировал вид на пожар в Австралии из космоса. Снимок астронавт сделал с борта Международной космической станции. Публикация появилась в Instagram-аккаунте Роскосмоса.

- Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента, - написали в госкорпорации.

Пожары в Австралии вспыхнули в августе 2019 года. Их не могут потушить почти полгода. Пламя уже уничтожило больше шести миллионов гектаров леса, в огне погибло больше миллиарда животных. Среди причин возгорания - высокая температура и засуха.

roscosmosofficial Пост в Instagram Роскосмоса

ИСТОЧНИК KP.RU