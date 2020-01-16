Губернатор прокомментировал секс-скандал с мэром Георгиевска

16 Янв. 2020 2020-01-16T18:18:15+03:00

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Секс-скандал с мэром Георгиевска докатился до губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. На пресс-конференции главе региона задали вопрос о реакции властей на провокационные фото- и видеоматериалы. В них человек, как две капли воды похожий на главу Георгиевского городского округа Максима Клетина, называет себя «приличной принцессой» и рассказывает о том, что в прошлом "был преступником".

Губернатор прокомментировал скандал с мэром Георгиевска 00:00 00:00

Общественность обсуждала конфуз с начала января. Наконец, губернатор сформулировал официальную позицию власти по данному вопросу: он сообщил, что «копаться в чужом нижнем белье» считает низким и недостойным.

Губернатор о мэре Георгиевка Клетине и секс-скандале с провокационными видео.

— Я ни разу это не смотрел. Это как-то не моё. Мне приходили и пересказывали — я ни разу не дослушал. Есть у Высоцкого отличная песня: «Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам, а беззубые старухи их разносят по умам». Знаете, я на своём примере могу сказать. Я в 2013 году пришёл работать. И уже кем только здесь не был. Меня обвиняли в том, что я в Сибири живу, и в том, что я нетрадиционной ориентации — чего только про себя я не читал. Господи, откуда они всё это берут?

Губернатор подчеркнул, что личные увлечения, тем более не подтверждённые ничем, кроме схожести героев, не могут быть причиной для дисциплинарных взысканий. Управленцев надо оценивать по эффективности их работы.

— Для меня важен глава, который не подводит тех людей, за которых он отвечает. И те обязательства, за которые берётся, он исполняет. У нас немного территорий, где делается всё то, о чём мы договаривались: городская среда, строительство школ и поликлиник, вопросы связанные с благоустройством и строительством дорог. Сегодня администрация Георгиевска все проблемы эти решает. То есть для меня, как для губернатора, проблем никаких нет, — резюмировал Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU