2020-01-16T18:17:16+03:00
Общество

По Ставрополю могут проехать танки и разрушить дороги

Шествие техники запланировано на День Победы
Антон ШАПОВАЛОВ
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Владимир Владимиров на пресс-конференцииВладимир Владимиров на пресс-конференцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал на пресс-конференции, что вскоре на его странице в Instagram будет решаться вопрос о том, как праздновать День Победы в краевой столице. Подписчикам главы региона дадут возможность решить, пускать ли 9 мая на дороги города танки или не стоит. Об этом Владимиров объявил после вопроса об онлайн-голосованиях на его Instagram-аккаунте.

- Буквально сегодня обсуждали этот вопрос. У нас 75 лет Великой Победы в этом году. Есть одна непреодолимая дилемма. Мы в 2015 году танки по городу пропускали, убили асфальт. Были биты всеми-всеми-всеми. Но без этого нельзя: это же 75 лет Победы! Мы с Андреем Хасановичем [прим.ред.: Джатдоевым - мэром Ставрополя] решили продолжить идею интернет-голосования, - заявил Владимиров.

Как уверяет глава региона, он вместе с мэром Ставрополя пройдется по дорогам, по котором в перспективе проедут танки, и укажет на места, где возможны разрушения. По словам Владимирова, избежать повреждений никак нельзя: резиновые накладки на гусеницы не спасут дороги.

После этого в профиле губернатора начнется онлайн-голосование: стоит ли устраивать танковое шествие по городу или нет. Если инициативу примут, то Владимиров пообещал после праздника отремонтировать развалившийся асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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