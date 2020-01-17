Ролик с привязанной к бамперу лисой взбудоражил ставропольцев

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:53:00+03:00

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Видео с привязанной к бамперу лисой обсуждают в Ессентуках. Автомобилист, ехавший позади белого внедорожника, опубликовал в соцсетях жуткий ролик, подписав:

- Обратите внимание, к бамперу привязано животное! Как? Как так можно?

На это автору видеоролика парируют, что охотник таким образом избавляется от неприятных последствий в машине:

- Так это скорее всего охотники, может полная машина и багажник вещей, а привязан шакал или лиса. От одного запах сильный, другая блохастая, поэтому и привязали туда.

Автомобилист в Ессентуках привязал лису к бамперу.

ИСТОЧНИК KP.RU