Ролик с привязанной к бамперу лисой взбудоражил ставропольцев
Лиса уже мертва
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Видео с привязанной к бамперу лисой обсуждают в Ессентуках. Автомобилист, ехавший позади белого внедорожника, опубликовал в соцсетях жуткий ролик, подписав:
- Обратите внимание, к бамперу привязано животное! Как? Как так можно?
На это автору видеоролика парируют, что охотник таким образом избавляется от неприятных последствий в машине:
- Так это скорее всего охотники, может полная машина и багажник вещей, а привязан шакал или лиса. От одного запах сильный, другая блохастая, поэтому и привязали туда.
Автомобилист в Ессентуках привязал лису к бамперу.
ИСТОЧНИК KP.RU