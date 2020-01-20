2020-01-20T10:17:07+03:00
Общество

Штормовой ветер с мокрым снегом придет на Ставрополье в среду

Синоптики обещают порывы до 23 метров в секунду
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Плюсовая температура ожидает ставропольцев в начале недели с 20 января. Ночные морозы до -8 переходят днем в + 5 градусов. Хотя в отдельных территориях края столбик термометра днем не поднимется выше -3 градусов.

В среду 22 числа погода резко ухудшиться. Следует готовиться к мокрому снегу и сильным порывам ветра до 23 метров в секунду.

В краевом центре 22 января снега, переходящего в дождь, также не избежать. При этом западный ветер достигнет скорости 21 метр в секунду, сообщают в краевом Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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