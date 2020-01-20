2020-01-20T11:11:21+03:00
Происшествия

Со страйкбольным пистолетом ставрополец совершал ограбления

Одному кассиру удалось сбежать
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Невинномысске раскрыты тяжкие преступления, совершенные летом 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

Днем в одном из продуктовых магазинов грабитель в маске и с пистолетом похитил деньги из кассы, а затем скрылся.

Подозреваемым оказался 27-летний местный житель. Он признал вину. На его совести и аналогичное преступление.

Также в маске и вооруженный страйкбольным пистолетом, он вошел в холл одной из организаций и приблизился к кассиру. Та выбежала из помещения, скрылся и нападавший.

Идет расследование уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудница и директор предприятия ЖКХ на Ставрополье развлеклись за счет денег компании
Чудо на Новый год: 31 декабря ставрополец спас окоченелого младенца
На Ставрополье мужчина оборудовал канализацию под домом соседей
Суд отказался отпустить Рауля и Рауфа Арашуковых
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о смерти первой дочери
Количество отравившихся питьевой водой в Дагестане выросло до 193 человек
«Хочу почувствовать тепло чеченского народа»: Дочь легендарного Мохаммеда Али заявила о желании приехать в Грозный
Опровержение сведений в отношении Кауфова Мурата Ибрагимовича
18 лет на двоих получили на Ставрополье торговцы наркотиками
Со страйкбольным пистолетом ставрополец совершал ограбления
Штормовой ветер с мокрым снегом придет на Ставрополье в среду
Из-за уснувшего водителя погибли два человека на Ставрополье
На Ставрополье освятили питьевое Сенгилеевское водохранилище
Полсотни пожарных тушили рынок в Нальчике - видео
Отец бойца Нурмагомедова - журналистам: реванш с Макгрегором нам не интересен
Для слежки за чиновниками Ставрополя установят камеры
В Дагестане уже 133 отравившихся питьевой водой
В Дагестане разгромили 11 ячеек ИГИЛ
На Ставрополье произошло массовое ДТП
Мертвую женщину обнаружили в одной из квартир многоэтажки Ставрополя
В Ставрополе на рынке случился пожар
В КБР парень выжил после наезда электропоезда
Посетитель батутного центра в Невинномысске пошел на кражу
Депутаты Георгиевска прячутся после секс-скандала с мэром города
В Буденновском районе снят карантин по АЧС
Ролик с привязанной к бамперу лисой взбудоражил ставропольцев
«Что за фрукт»: iPhone 11 получила победительница конкурса от Рамзана Кадырова
Осужденный на Ставрополье террорист был спонсором ИГИЛ