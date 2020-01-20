Со страйкбольным пистолетом ставрополец совершал ограбления

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:11:21+03:00

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В Невинномысске раскрыты тяжкие преступления, совершенные летом 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК.

Днем в одном из продуктовых магазинов грабитель в маске и с пистолетом похитил деньги из кассы, а затем скрылся.

Подозреваемым оказался 27-летний местный житель. Он признал вину. На его совести и аналогичное преступление.

Также в маске и вооруженный страйкбольным пистолетом, он вошел в холл одной из организаций и приблизился к кассиру. Та выбежала из помещения, скрылся и нападавший.

Идет расследование уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU