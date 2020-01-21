Грузоперевозчики на Ставрополье организовали себе "крышу" на дороге за 2 млн
Экс-сотрудник ставропольской Госавтоинспекции поплатился за небезвозмездную помощь водителям. Инспектор вместе с посредником получили 2 млн рублей от грузоперевозчиков. За эту сумму они помогали водителям, работающим на определенную фирму, избегать штрафов за нарушения правил.
Инспектор мог на своей должности оказывать влияние на других сотрудников. А его подельница помогла организовать схему защиты «своих» людей. Если водителей останавливали на дороге, они тут же сообщали посреднице. Та, в свою очередь, передавала информацию полицейскому, а он делал нужные звонки. И остановленные водители ехали с миром.
Отрицать свою вину участники схемы не стали.
Дело будет рассмотрено в Промышленном районном суде Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU