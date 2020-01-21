2020-01-21T09:52:55+03:00
Происшествия

Грузоперевозчики на Ставрополье организовали себе "крышу" на дороге за 2 млн

Влиятельный инспектор защищал водителей от штрафов
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экс-сотрудник ставропольской Госавтоинспекции поплатился за небезвозмездную помощь водителям. Инспектор вместе с посредником получили 2 млн рублей от грузоперевозчиков. За эту сумму они помогали водителям, работающим на определенную фирму, избегать штрафов за нарушения правил.

Инспектор мог на своей должности оказывать влияние на других сотрудников. А его подельница помогла организовать схему защиты «своих» людей. Если водителей останавливали на дороге, они тут же сообщали посреднице. Та, в свою очередь, передавала информацию полицейскому, а он делал нужные звонки. И остановленные водители ехали с миром.

Отрицать свою вину участники схемы не стали.

Дело будет рассмотрено в Промышленном районном суде Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грузоперевозчики на Ставрополье организовали себе "крышу" на дороге за 2 млн
Девушка умерла за рулем "Гранты" в Пятигорске
Губернатор Ставрополья проиграл только Рамзану Кадырову
Бэтмена в центре Ставрополя сняли на видео
Чудовищный грохот среди ночи: жители Ставрополя выбрасывают старую мебель из окон
Сотрудница и директор предприятия ЖКХ на Ставрополье развлеклись за счет денег компании
Чудо на Новый год: 31 декабря ставрополец спас окоченелого младенца
На Ставрополье мужчина оборудовал канализацию под домом соседей
Суд отказался отпустить Рауля и Рауфа Арашуковых
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о смерти первой дочери
Количество отравившихся питьевой водой в Дагестане выросло до 193 человек
«Хочу почувствовать тепло чеченского народа»: Дочь легендарного Мохаммеда Али заявила о желании приехать в Грозный
Опровержение сведений в отношении Кауфова Мурата Ибрагимовича