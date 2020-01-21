Грузоперевозчики на Ставрополье организовали себе "крышу" на дороге за 2 млн

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:52:55+03:00

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Экс-сотрудник ставропольской Госавтоинспекции поплатился за небезвозмездную помощь водителям. Инспектор вместе с посредником получили 2 млн рублей от грузоперевозчиков. За эту сумму они помогали водителям, работающим на определенную фирму, избегать штрафов за нарушения правил.

Инспектор мог на своей должности оказывать влияние на других сотрудников. А его подельница помогла организовать схему защиты «своих» людей. Если водителей останавливали на дороге, они тут же сообщали посреднице. Та, в свою очередь, передавала информацию полицейскому, а он делал нужные звонки. И остановленные водители ехали с миром.

Отрицать свою вину участники схемы не стали.

Дело будет рассмотрено в Промышленном районном суде Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU