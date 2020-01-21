2020-01-21T11:12:02+03:00
Общество

ЗАГСы назвали самые популярные имена детей на Ставрополье

А также самые необычные
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ставропольском ЗАГСе рассказали о самых необычных именах, которыми одаривали своих детей родители в 2019 году.

Самыми популярными именами уже несколько лет остаются Артем и Софья. В топе также Александры, Иваны, Михаилы, Марии, Евы и Миланы. Но некоторые родители ударились в старорусское направление, нарекая своих цветов жизни Карпами, Добромирами, Тихомирами, Яросветами, Агафьями, Ефросиньями, Любавами и Феврониями.

Фантазии некоторых ставропольских родителей поистине нет предела. Теперь в крае живут Свет, Ной, Отелло, Джозефина, Биотриссия, Эванжелина, Луна и Зоро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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