Двухметровый меч из 70 кг нержавеющей стали появится на Ставрополье
Длина арт-объекта составляет 2 м 10 см
Работу выковал из нержавеющей стали ставропольский кузнец-профессионал Александр МихайленкоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Невинномысске появится 70-килограммовый меч, кованный «всем миром». Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава города Михаил Миненков.
Новый арт-объект по его словам, посвящен славе защитников нашего Отечества.
Длина меча составляет 2 м 10 см. Работу выковал из нержавеющей стали ставропольский кузнец-профессионал Александр Михайленко.
Главный вопрос – где именно в Невинномысске его стоит разместить. Это право Миненков предоставил горожанам, а взамен, он ждет от них предложения.
ИСТОЧНИК KP.RU