Двухметровый меч из 70 кг нержавеющей стали появится на Ставрополье

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:10:09+03:00

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В Невинномысске появится 70-килограммовый меч, кованный «всем миром». Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава города Михаил Миненков.

Новый арт-объект по его словам, посвящен славе защитников нашего Отечества.

Длина меча составляет 2 м 10 см. Работу выковал из нержавеющей стали ставропольский кузнец-профессионал Александр Михайленко.

Главный вопрос – где именно в Невинномысске его стоит разместить. Это право Миненков предоставил горожанам, а взамен, он ждет от них предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU