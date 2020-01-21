На Ставрополье зэк избил надзирателя, который запретил ему материться

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:57:25+03:00

Осужденный ударил его по лицу

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В Ставрополе возбуждено уголовное дело о дезорганизации колонии. 26-летний осужденный подозревается в применении насилия в отношении сотрудника УФСИН.

В декабре 2019 года он ударил надзирателя по лицу в ответ на замечание. Мужчина потребовал от заключенного прекратить нецензурную брань. Реакция была агрессивной.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU