2020-01-21T15:57:25+03:00
Происшествия

На Ставрополье зэк избил надзирателя, который запретил ему материться

Осужденный ударил его по лицу
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе возбуждено уголовное дело о дезорганизации колонии. 26-летний осужденный подозревается в применении насилия в отношении сотрудника УФСИН.

В декабре 2019 года он ударил надзирателя по лицу в ответ на замечание. Мужчина потребовал от заключенного прекратить нецензурную брань. Реакция была агрессивной.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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