Главный атовинспектор Ставрополья просит водителей остаться дома

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:19:11+03:00

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Сократить поездки на личном автомобиле просит водителей главный автоинспектор Ставрополья Алексей Сафонов.

Сильный ветер и снег обрушились на Шпаковский, Кочубеевский, Грачевский и Красногвардейский районы, а также частично Изобильненский округ и Ставрополь. На дорогах гололед.

С раннего утра работает спецтехника.

А сотрудники ДПС помогают водителям в сложных ситуациях. На автодороге «Ставрополь – Тоннельный - Барсуковское» вблизи хутора Грушевый инспекторы вытянули из снега увязший в кювете «УАЗ Патриот».

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до конца суток 23 января, сообщает УГИБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU