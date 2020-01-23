Главный атовинспектор Ставрополья просит водителей остаться дома
Сократить поездки на личном автомобиле просит водителей главный автоинспектор Ставрополья Алексей Сафонов.
Сильный ветер и снег обрушились на Шпаковский, Кочубеевский, Грачевский и Красногвардейский районы, а также частично Изобильненский округ и Ставрополь. На дорогах гололед.
С раннего утра работает спецтехника.
А сотрудники ДПС помогают водителям в сложных ситуациях. На автодороге «Ставрополь – Тоннельный - Барсуковское» вблизи хутора Грушевый инспекторы вытянули из снега увязший в кювете «УАЗ Патриот».
По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до конца суток 23 января, сообщает УГИБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU