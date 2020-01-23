Видео: прокуратура пообещала наказать чеченских врачей за торговлю бахилами

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:07:30+03:00

На нашумевшем видео видно, как пациенты выстроились у окошка по выдаче бахил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациенты выстроились в очередь у окошка, чтобы купить бахилы

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В сети разместили ролик, который взбудоражил не только пользователей, но и прокуратуру Чечни. В одной из центральных больниц был замечен факт продажи бахил.

На видео видно, как пациенты выстроились у окошка по выдаче бахил. По всей вероятности, посетители передают работнику больницы деньги, а те – протягивают пару бахил.

Так ли это или нет, выяснят сотрудники прокуратуры республики. В ведомстве, кстати, уже началась проверка по этому факту.

— Во время надзорного мероприятия обратят внимание на соблюдение прав потребителей и граждан в сфере охраны здоровья, а также дадут оценку действиям или (бездействию) сотрудников медучреждения, в том числе по вопросам предупреждения коррупционных проявлений, — говорится в сообщении.

прокуратура пообещала наказать чеченских врачей за торговлю бахилами.

— Такие поборы просто недопустимы. Необходимо разобраться и привлечь к ответственности виновных, — пишут в комментариях к видео пользователи сети.

ИСТОЧНИК KP.RU