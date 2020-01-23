Губы, как помидоры: дагестанец испугался приближаться к невесте на «Давай поженимся!»
Дагестанец испугался женщины! На шоу «Давай поженимся!» возможно всё. Эпатажный коллекционер автомобилей по имени Людвиг побоялся приближаться к одной из невест из-за шокирующих размеров её губ.
Блогер и модель из Магнитогорска Алекса признаёт, что стала жертвой пластической хирургии. Девушка на протяжении пяти последних лет усиленно занимается пластикой своего лица, делая акцент на размере губ. В результате невеста выглядит буквально как фрик. Экстравагантная внешность и приносит ей известность.
Алекса. Фото: Instagram
К тому же на шоу девушка заявила, что она — 20-летняя девственница. Неизвестно, насколько блогер была откровенна по поводу второго, однако Роза Сябитова раскрыла истинный возраст конкурсантки. На самом деле Алексе 31.
Как бы там ни было, пришло время сюрприза, и девушка пригласила дагестанца попробовать подобрать помаду для своих выдающихся губ. Такая возможность испугала жениха куда больше лжи. Людвиг признался, что внешний вид Алексы вызывает у него страх и отвращение и отказался прикасаться к ней. В итоге помаду для модели подбирала сама Лариса Гузеева.
Алекса. Фото: Instagram
— Я боюсь вас, честно говоря. Мне обещали красавиц. Как я друзьям покажу такую девушку? Все смеяться будут, — заявил герой программы.
Впрочем позже дагестанец сумел снова нарушить правила «Давай поженимся!».
ИСТОЧНИК KP.RU