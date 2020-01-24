На Ставрополье грядет потепление
Синоптики говорят, что после похолодания наступит оттепель
Предстоящая ночь станет самой холодной в месяцеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье похолодает. И сразу же резко потеплеет! Предстоящей ночью температура воздуха упадёт до 11 градусов ниже нуля по краю. Это будет самая холодная ночь января. Но уже завтра днем в регионе обещают 0...+7. В Ставрополе 25 января днем +1...+3. Достаем лодки и резиновые сапоги!
В воскресенье на Ставрополье до 6 тепла. В некоторых районах передают небольшой дождь. В Ставрополе в воскресенье от 1 до 3 градусов выше нуля. Возможен дождь с мокрым снегом. Оба выходных в крае подпортит шквалистый ветер со скоростью до 23 м.с.
ИСТОЧНИК KP.RU