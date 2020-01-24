На Ставрополье грядет потепление

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:37:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье похолодает. И сразу же резко потеплеет! Предстоящей ночью температура воздуха упадёт до 11 градусов ниже нуля по краю. Это будет самая холодная ночь января. Но уже завтра днем в регионе обещают 0...+7. В Ставрополе 25 января днем +1...+3. Достаем лодки и резиновые сапоги!

В воскресенье на Ставрополье до 6 тепла. В некоторых районах передают небольшой дождь. В Ставрополе в воскресенье от 1 до 3 градусов выше нуля. Возможен дождь с мокрым снегом. Оба выходных в крае подпортит шквалистый ветер со скоростью до 23 м.с.

ИСТОЧНИК KP.RU