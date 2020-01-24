2020-01-24T17:24:49+03:00
Авто

В Ставрополе автомобили, мешающие снегоуборочной технике, эвакуируют

Предупреждение вынесли в администрации города
Полина ШАПОШНИКОВА
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Водителей Ставрополя предупреждают в администрации города о возможности остаться без машины в связи с уборкой снега, пишет Newstracker. Автомобили, припаркованные на обочинах и в неположенных местах, будут эвакуированы, так как они мешают работе снегоуборочной техники, а также нарушают правила.

Нарушителям искать свою «ласточку» автомобилистам придется на штрафных стоянках. Отнестись к предупреждению следует серьезно, ведь к уборке приступит дополнительно арендованная техника. Имеющиеся в распоряжении города 100 машин не справляются с выпавшими осадками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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