В Ставрополе автомобили, мешающие снегоуборочной технике, эвакуируют
Водителей Ставрополя предупреждают в администрации города о возможности остаться без машины в связи с уборкой снега, пишет Newstracker. Автомобили, припаркованные на обочинах и в неположенных местах, будут эвакуированы, так как они мешают работе снегоуборочной техники, а также нарушают правила.
Нарушителям искать свою «ласточку» автомобилистам придется на штрафных стоянках. Отнестись к предупреждению следует серьезно, ведь к уборке приступит дополнительно арендованная техника. Имеющиеся в распоряжении города 100 машин не справляются с выпавшими осадками.
ИСТОЧНИК KP.RU