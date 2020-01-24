Силовики в Ингушетии задержали «вора в законе» по прозвищу «Муса Ингуш»
Бандита «короновали» в Москве летом 2013 года
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После обысков в Назрани силовики задержали 48-летнего жителя Ингушетии, известного в криминальных кругах по прозвище «Муса Ингуш». Против него возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в криминальной иерархии».
Бандит 10 лет назад уже привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия.
Как сообщает газета «Ингушетия», злоумышленника летом 2013 года «короновали» как авторитета в Москве. А в 2016 году «Муса Ингуш» получил за незаконное хранение наркотиков три года колонии.
Вышел на свободу летом 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU