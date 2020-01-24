2020-01-24T19:44:37+03:00
Общество

Силовики в Ингушетии задержали «вора в законе» по прозвищу «Муса Ингуш»

Бандита «короновали» в Москве летом 2013 года
Ася АСРЯН
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После обысков в Назрани силовики задержали 48-летнего жителя Ингушетии, известного в криминальных кругах по прозвище «Муса Ингуш». Против него возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в криминальной иерархии».

Бандит 10 лет назад уже привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия.

Как сообщает газета «Ингушетия», злоумышленника летом 2013 года «короновали» как авторитета в Москве. А в 2016 году «Муса Ингуш» получил за незаконное хранение наркотиков три года колонии.

Вышел на свободу летом 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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