Дети сгорели в пожаре на Ставрополье
Трагедия случилась днем 27 января
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27 января в Советском округе погибли два ребенка в пожаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
В частном доме в хуторе Рог днем произошло возгорание. Пострадал еще один человек, ему удалось выжить. Огонь захватил площадь в 40 квадратных метров, уничтожены также мебель и вещи. Пожар уже потушен. В его ликвидации участвовало 21 человек и 8 машин. Причину возгорания предстоит установить.
ИСТОЧНИК KP.RU