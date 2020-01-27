Дети сгорели в пожаре на Ставрополье

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:30:26+03:00

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27 января в Советском округе погибли два ребенка в пожаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В частном доме в хуторе Рог днем произошло возгорание. Пострадал еще один человек, ему удалось выжить. Огонь захватил площадь в 40 квадратных метров, уничтожены также мебель и вещи. Пожар уже потушен. В его ликвидации участвовало 21 человек и 8 машин. Причину возгорания предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU