Шестеро осуждены на Ставрополье за организованный канал миграции
Они изготавливали поддельные документы
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Банду из 6 человек, организовавшую канал незаконной миграции, осудили на Ставрополье. Они помогли нескольким иностранцам фиктивными оттисками дата-штампов в их паспортах и поддельными миграционными картами.
Все шестеро по решению Октябрьского районного суда края получили от 2,5 лет до 1, 9 года. Для половины из них эти сроки условны, другие трое проведут время в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU