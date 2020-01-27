Уникальные экземпляры книг Чехова представят в Ставрополе
Жителей краевой столицы зовут узнать о классике побольше
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В Лермонтовской библиотеке приготовили праздник к 160-летию А. П. Чехова, пишет «Ставропольская правда». 28 января посетителей ждет «День с классиком». В программе мероприятия презентация выставки с уникальными изданиями из фонда библиотеки, альбомами и репродукциями, путеводителями по чеховским местам. Студенческий театр сыграет спектакль «Водевили А.П.Чехова» ( «Медведь», «Предложение», «Юбилей»).
А воспитанники студии изобразительного искусства «Ультрамарин» подготовили офорты о творчестве русского писателя.
ИСТОЧНИК KP.RU