2020-01-27T17:45:27+03:00
Общество

Видео: Кадыров покатался на санках в горах Чечни

Ролик украсили неподдельные эмоции политика
Ася АСРЯН
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В сети появился ролик, на котором глава Чечни катается на санках в горах республики. Все дело в том, что в регионе выпал долгожданный снег. И этому событию обрадовались не только дети, но и чеченский лидер.

На забавном видео Кадыров в присутствии членов семьи садится на санки и жизнерадостно скатывается с горы.

Все это действие сопровождается неподдельными эмоциями политика. Ролик порадовал пользователей сети.

Рамзан Кадыров покатался на санках в горах ЧР.

- Когда ты скучно живешь, а Кадыров нет, - написал подписчик популярного паблика.

Автор ролика отметил, что курортным районам республики повезло особо. Туда уже отправились толпы туристов для зимних видов отдыха

ИСТОЧНИК KP.RU

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