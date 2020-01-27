Видео: Кадыров покатался на санках в горах Чечни
В сети появился ролик, на котором глава Чечни катается на санках в горах республики. Все дело в том, что в регионе выпал долгожданный снег. И этому событию обрадовались не только дети, но и чеченский лидер.
На забавном видео Кадыров в присутствии членов семьи садится на санки и жизнерадостно скатывается с горы.
Все это действие сопровождается неподдельными эмоциями политика. Ролик порадовал пользователей сети.
Рамзан Кадыров покатался на санках в горах ЧР.
- Когда ты скучно живешь, а Кадыров нет, - написал подписчик популярного паблика.
Автор ролика отметил, что курортным районам республики повезло особо. Туда уже отправились толпы туристов для зимних видов отдыха
ИСТОЧНИК KP.RU