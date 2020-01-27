2020-01-27T19:54:23+03:00
Политика

«Бороться с клановостью и коррупцией»: Юрий Чайка вступил на должность полпреда в СКФО

Бывший генпрокурор обозначил основные направления своей работы
Андрей ФАДЕЕВ
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Юрий Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФОЮрий Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФОФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Юрий Чайка официально вступил в должность полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе. Бывший генпрокурор сообщил, что готов действовать решительно и обозначил ключевые проблемы региона. По его мнению, это клановость и коррупция. Кроме того, он объявил о переформатировании работы полпредства.

По словам Юрия Чайки, важнейшим аспектом должна стать обратная связь. Поэтому он уже поручил сделать форму на официальном сайте ведомства максимально доступной и удобной для каждого жителя. Кроме того, он сообщил о намерении посетить каждый регион и провести встречи с руководством и населением.

Новый полпред расставил акценты. Главные цели — снижение уровня безработицы, создание новых, успешных моделей бизнеса. Чайка сделал акцент на том, что пристально и лично будет следить за реализацией нацпроектов. Главными проблемами экс-генпрокурор назвал коррупцию и клановость. Учитывая опыт политика и тенденции, такие как задержание клана Арашуковых, в ближайшее время можно ожидать позитивных изменений в данном направлении.

Президент назначил Юрия Чайку своим полпредом в СКФО 22 января. Место генпрокурора занял Игорь Краснов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Бороться с клановостью и коррупцией»: Юрий Чайка вступил на должность полпреда в СКФО
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