На Ставрополье осудили сорвавших стройку космодрома бизнесменов

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:09:10+03:00

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На Ставрополье предпринимателям вынесли приговор за присвоение миллионов на строительстве космодрома в Амурской области, информирует прокуратура края.

Андрей Толстиков и Иван Карташов являлись партнерами по строительному бизнесу и стали подрядчиком ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Предполагалось, что фирма создаст на космодроме комплекс для хранения компонентов ракетного топлива.

Авансом бизнесменам в 2015 году выдали 252,5 миллиона рублей. Однако предприимчивые ставропольские коммерсанты перевели деньги на счета третьих фирм и забросили объект. Обещанные работы так и не были выполнены.

Громкое дело кончилось вынесением приговоров в Ленинском районном суде Ставрополя. Толстиков получил 5 лет колонии общего режима, а Карташов — 6 лет. Кроме того, каждый из них оштрафован на 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU