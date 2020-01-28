2020-01-28T15:44:19+03:00
Общество

Известный писатель просит власть Ставрополя переименовать улицу

Он подготовил петицию
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе предлагают переименовать улицу Ашихина в улицу Германа Беликова. С такой инициативой выступил известный в крае писатель и историк Иван Любенко. Он на популярной платформе создал петицию , которую за сутки подписали несколько десятков человек.

По словам Любенко, Дмитрий Ашихин был «садистом и убийцей» в период Гражданской войны, пытал жителей города. А Почетный гражданин Ставрополя, краевед и писатель Герман Алексеевич Беликов при жизни добивался переименования этой улицы. И было бы справедливым назвать улицу в его честь.

В Ставрополе предлагают переименовать улицу Ашихина

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По той же причине Любенко, как он сообщил «КП — на Северном Квказе», хочет переименовать улицу Трунова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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