Известный писатель просит власть Ставрополя переименовать улицу
В Ставрополе предлагают переименовать улицу Ашихина в улицу Германа Беликова. С такой инициативой выступил известный в крае писатель и историк Иван Любенко. Он на популярной платформе создал петицию , которую за сутки подписали несколько десятков человек.
По словам Любенко, Дмитрий Ашихин был «садистом и убийцей» в период Гражданской войны, пытал жителей города. А Почетный гражданин Ставрополя, краевед и писатель Герман Алексеевич Беликов при жизни добивался переименования этой улицы. И было бы справедливым назвать улицу в его честь.
В Ставрополе предлагают переименовать улицу Ашихина
По той же причине Любенко, как он сообщил «КП — на Северном Квказе», хочет переименовать улицу Трунова.
ИСТОЧНИК KP.RU