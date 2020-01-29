В сети запустили акцию в поддержку осетинской первокурсницы, которой угрожали из-за танца
В Instagram пользователи запустили флешмоб за подписью #я_не_идеальный_танцор. Акцию придумала журналист из Владикавказа. Она же первая и выложила интересный пост с примечанием. Идею подхватила толпа.
Пользователи выкладывают забавные посты в поддержку 18-летней ВалиФото: СОЦСЕТИ
Напомним, что на Татьянин день 18-летняя первокурсница станцевала на импровизированной танцплощадке с иностранным студентом:
Темнокожий парень устроил "неприличные танцы" на Северном Кавказе.
Это и посчитали оскорблением всего осетинского народа. Девушке угрожали. А потом «выловили» на улице и заставили на камеру извиниться. Полиция по факту преследования начала проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU