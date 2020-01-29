В сети запустили акцию в поддержку осетинской первокурсницы, которой угрожали из-за танца

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:20:43+03:00

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В Instagram пользователи запустили флешмоб за подписью #я_не_идеальный_танцор. Акцию придумала журналист из Владикавказа. Она же первая и выложила интересный пост с примечанием. Идею подхватила толпа.

Пользователи выкладывают забавные посты в поддержку 18-летней ВалиФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что на Татьянин день 18-летняя первокурсница станцевала на импровизированной танцплощадке с иностранным студентом:

Темнокожий парень устроил "неприличные танцы" на Северном Кавказе.

Это и посчитали оскорблением всего осетинского народа. Девушке угрожали. А потом «выловили» на улице и заставили на камеру извиниться. Полиция по факту преследования начала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU