29 Янв. 2020 2020-01-29T18:01:22+03:00

В Минздраве прокомментировали сведения о коронавирусе на Ставрополье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Минздраве Ставропольского края дали комментарий по поводу информации о случаях заболевания коронавирусом в регионе. Сотрудники ведомства уверяют, что инфекции нет. Это заявление опубликовано на официальном сайте министерства.

Ранее в социальных сетях появилась аудиозапись, на которой мужчина говорит о больных коронавирусом на Ставрополье. В особой зоне риска находились, по мнению автора сообщения, жители Пятигорска, потому что в городе есть крупный рынок с большим числом китайцев.

Коронавируса на Ставрополье нет 00:00 00:00

- Министерство здравоохранения сообщает, что на территории Ставрополья не зафиксировано больных этим заболеванием. Заболевание можно подтвердить только лабораторно, а люди конкретно китайской национальности не являются его носителями, - сказано в сообщении Минздрава Ставропольского края.

Вместе с тем, в ведомстве напоминают, что за распространение заведомо ложных сведений можно понести ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU