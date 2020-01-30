Осадки ожидаются на Ставрополье в последние дни января
Пойдет мокрый снег
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Плюсовой температурой и осадками отметятся последние дни января в Ставропольском крае. Уже в четверг по краю пройдет небольшой дождь, а столбики термометра поднимутся до +10.
В ночь на 31 января ожидаются дождь и мокрый снег при небольшом морозе до -3, аналогичная ситуация сложится и днем, однако за окном потеплеет до + 7 градусов. Осадки прекратятся только 1 февраля, сообщают в региональном Гидрометцентре.
ИСТОЧНИК KP.RU