2020-01-30T10:03:23+03:00
Общество

Осадки ожидаются на Ставрополье в последние дни января

Пойдет мокрый снег
Полина ШАПОШНИКОВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Плюсовой температурой и осадками отметятся последние дни января в Ставропольском крае. Уже в четверг по краю пройдет небольшой дождь, а столбики термометра поднимутся до +10.

В ночь на 31 января ожидаются дождь и мокрый снег при небольшом морозе до -3, аналогичная ситуация сложится и днем, однако за окном потеплеет до + 7 градусов. Осадки прекратятся только 1 февраля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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