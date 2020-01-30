2020-01-30T13:54:40+03:00
Происшествия

На Ставрополье произошло землетрясение

Люди в соцсетях сообщают о подземных толчках, которые ощутили около 7 утра
Полина ШАПОШНИКОВА
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Некоторые жители КМВ сообщали, что почувствовали толчки около 7 утра и ощутили гулНекоторые жители КМВ сообщали, что почувствовали толчки около 7 утра и ощутили гул
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По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, на Ставрополье произошло землетрясение, очаг которого пролегал на глубине 10 километров. Его магнитуда оценивается в 3,6 баллов. Эпицентр находился на расстоянии нескольких десятков километров южнее Пятигорска.

Некоторые жители КМВ сообщали, что почувствовали толчки около 7 утра и ощутили гул.

- Да,я слышала! На Юце был ощутимый толчок! Именно в 6.30! Собаки лаяли,куры кричали!

- Подумала, кто там ходит по квартире?

- А я подумала, опять стройку соседнюю начали возводить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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