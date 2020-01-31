2020-01-31T13:47:31+03:00
Общество

Ставропольский космонавт на МКС приступил к эксперименту "Терминатор"

Он вместе с коллегой изучает редкое атмосферное явление и гравитационные волны
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ставропольский космонавт Олег Скрипочка вместе со своим коллегой на борту МКС приступил к эксперименту под названием «Терминатор», пишет «Ставропольская правда». Экспериментальным путем космонавтами будут изучены различные слои атмосферы и явления там происходящие.

Со специальной аппаратурой ученые российского экипажа наблюдают за перистыми и серебристыми облаками (редкое атмосферное явление в мезосфере), изучают гравитационные волны. Последние на земле совсем не опасны, но для летательных аппаратов могут представлять угрозу.

Что касается названия самого эксперимента, он не имеет отношения к известному фильму. В астрономии терминатором называют линию светораздела, отделяющую освещенную часть космического тела (например планеты) от темной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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