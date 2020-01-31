Путин оценил идею создания велотерренкура на КМВ
Многокилометровый Кавминводский велотерренкур представил главе государства Владимиру Путину мэр Железноводска Евгений Моисеев на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Президенту был представлен образец Smart-панели с туристическим блоком и проект «Умный город», сообщает управление по информполитике правительства СК. Путин отметил идею велотерренкура, который охватывает горные территории Железноводска и Лермонтова. Власти города надеются победить с этим проектом в конкурсе Минстроя РФ, чтобы осуществить задуманное уже в этом году.
Ведь километраж трассы символичен и равен количеству лет со дня Победы в Великой Отечественной войне - 75.
- С таким здоровым оптимизмом, как Ваш, у Вас все получится, - подбодрил Президент, заслушав доклад главы Железноводска.
ИСТОЧНИК KP.RU