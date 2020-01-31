2020-01-31T16:26:37+03:00
Политика

Путин оценил идею создания велотерренкура на КМВ

75-километровая трасса расширит туристические возможности региона
Полина ШАПОШНИКОВА
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Многокилометровый Кавминводский велотерренкур представил главе государства Владимиру Путину мэр Железноводска Евгений Моисеев на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Президенту был представлен образец Smart-панели с туристическим блоком и проект «Умный город», сообщает управление по информполитике правительства СК. Путин отметил идею велотерренкура, который охватывает горные территории Железноводска и Лермонтова. Власти города надеются победить с этим проектом в конкурсе Минстроя РФ, чтобы осуществить задуманное уже в этом году.

Ведь километраж трассы символичен и равен количеству лет со дня Победы в Великой Отечественной войне - 75.

- С таким здоровым оптимизмом, как Ваш, у Вас все получится, - подбодрил Президент, заслушав доклад главы Железноводска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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