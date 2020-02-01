Родственник больного избил уролога во время осмотра в КБР
Что именно не понравилось мужчине — неизвестно
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Родственник пациента избил уролога на рабочем месте в Республиканской клинической больнице. В инциденте разбираются трудовая инспекция и полиция.
ЧП произошло 31 декабря. В отделение на «Скорой» привезли больного. Врачи пригласили уролога для осмотра. Но во время процедуры сопровождающий, приехавший в больницу вместе с больным, набросился на врача.
По данным пресс-службы Государственной инспекции труда КБР медик получил тяжёлую травму. МВД установит степень вины нападавшего и причины странного поступка.
ИСТОЧНИК KP.RU