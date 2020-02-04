2020-02-04T12:34:09+03:00
Общество

В Чечне прокомментировали увольнение сотрудника из администрации района за отказ побриться налысо

А другие сорок человек последовали указу главы и подстриглись, сообщали в СМИ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Турпал-Али Ибрагимов с муфтием ЧР Салах-Хаджи МежиевымТурпал-Али Ибрагимов с муфтием ЧР Салах-Хаджи Межиевым
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В Чечне отреагировали на новость о том, что глава Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов потребовал от своих подчиненных побриться налысо. "КП - Северный Кавказ" обратилась за комментарием к первому заместителю руководителя администрации района Лом-Али Дадуеву.

Ранее, 3 февраля, появилась информация, что Ибрагимов пришел на работу лысым и потребовал от всех подчиненных сделать себе такую же прическу. Сорок человек выполнили приказ, а один - нет. За это его уволили.

- Человек [Турлап-Али Ибрагимов - прим.ред.] побрил голову, имеет на это право, - говорит Лом-Али Дадуев. - По культурным обычаям нам надо обязательно носить тюбетейку на голове. Для этого удобно, когда нет волос.

Фотографии со сборов главы района, которые были 1 февраля

Фотографии со сборов главы района, которые были 1 февраля

Новость про увольнение в администрации Шалинского района назвали "бреднями".

- СМИ ссылаются на незваные источники, - сказал корреспонденту "КП - Северный Кавказ" Дадуев. - Вот если было "вот этот господин заявил то-то". Это красиво, это по-мужски. Я официально опровергаю эту информацию. У нас глава самый строгий. Разве нам можно такие глупости делать?

Как уверяет первый замглавы, в их штате нет сорока мужчин, чтобы они побрились налысо - их только 34. По логике новости, после приказа с голыми головами на работу пришли еще шесть человек.

- Голова для чеченца - это святое. Кто может заставить чеченца побриться? Если человек этого не желает, он скорее отдаст свою голову на отсечение, чем согласится. Говорить такие вещи - это оскорбление. Это недопустимо, - отметил Дадуев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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