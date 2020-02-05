2020-02-05T15:19:22+03:00
Общество

Бесплатный проезд для беременных вызвал жаркие споры в Ставрополе

Такую акцию объявил один из перевозчиков
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: Нетипичный СтавропольФото: Нетипичный Ставрополь
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В Ставрополе в соцсетях пассажиры разместили фотографию из салона общественного транспорта, в котором объявлены особые льготы для будущих мам. Перевозчик маршрутки № 51 повесил объявление о том, что проезд для беременных женщин является бесплатным.

Местная жительница подтверждает правдивость объявления:

- В этой маршрутке акция лет 6 уже. И да, когда я была беременна, водитель никогда деньги за проезд не брал.

Однако такое сообщение взывало неоднозначную реакцию у ставропольчан: от язвительных шуток до восхищения героизмом перевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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