Бесплатный проезд для беременных вызвал жаркие споры в Ставрополе
Такую акцию объявил один из перевозчиков
Фото: Нетипичный Ставрополь
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В Ставрополе в соцсетях пассажиры разместили фотографию из салона общественного транспорта, в котором объявлены особые льготы для будущих мам. Перевозчик маршрутки № 51 повесил объявление о том, что проезд для беременных женщин является бесплатным.
Местная жительница подтверждает правдивость объявления:
- В этой маршрутке акция лет 6 уже. И да, когда я была беременна, водитель никогда деньги за проезд не брал.
Однако такое сообщение взывало неоднозначную реакцию у ставропольчан: от язвительных шуток до восхищения героизмом перевозчика.
ИСТОЧНИК KP.RU