Эрантис расцвел зимой у пещеры "Вечной мерзлоты" в Железноводске
Желтые цветы заметил местный фотограф
Фото: Виктор Воробьев
Изменить размер текста:
Под горой Развалка в Железноводске зацвели первоцветы, пишет «Ставропольская правда». О желтых цветах рассказал ставропольский фотограф Виктор Воробьев. Он прогуливался рядом с пещерой «Вечной мерзлоты», когда обнаружил эрантис. В народе цветы прозвали просто весенниками. Для них не страшны морозы, но обычно они цветут в марте или апреле.
Их появление у Развалки объясняется климатом , поскольку температура там в любое время года редко превышает 4 градуса тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU