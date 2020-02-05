Эрантис расцвел зимой у пещеры "Вечной мерзлоты" в Железноводске

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:34:25+03:00

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Под горой Развалка в Железноводске зацвели первоцветы, пишет «Ставропольская правда». О желтых цветах рассказал ставропольский фотограф Виктор Воробьев. Он прогуливался рядом с пещерой «Вечной мерзлоты», когда обнаружил эрантис. В народе цветы прозвали просто весенниками. Для них не страшны морозы, но обычно они цветут в марте или апреле.

Их появление у Развалки объясняется климатом , поскольку температура там в любое время года редко превышает 4 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU