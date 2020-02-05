2020-02-05T16:34:25+03:00
Общество

Эрантис расцвел зимой у пещеры "Вечной мерзлоты" в Железноводске

Желтые цветы заметил местный фотограф
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: Виктор ВоробьевФото: Виктор Воробьев
Изменить размер текста:

Под горой Развалка в Железноводске зацвели первоцветы, пишет «Ставропольская правда». О желтых цветах рассказал ставропольский фотограф Виктор Воробьев. Он прогуливался рядом с пещерой «Вечной мерзлоты», когда обнаружил эрантис. В народе цветы прозвали просто весенниками. Для них не страшны морозы, но обычно они цветут в марте или апреле.

Их появление у Развалки объясняется климатом , поскольку температура там в любое время года редко превышает 4 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ставрополе следователи разыскивают 15-летнюю пациентку психлечебницы
Из-за коронавируса в Дагестане цены на маски выросли на 650 процентов
Банду из 11 наркоторговцев ждет суд на Ставрополье
В Ставрополе в панно на Крепостной горе добавят новые лица
В Дагестане медицинские маски подорожали на 650%
ВТБ открыл первый офис в Чечне
Эрантис расцвел зимой у пещеры "Вечной мерзлоты" в Железноводске
Транскавказскую магистраль закрыли из-за погоды
«Секс за деньги»: Притон по оказанию интим-услуг накрыли в Северной Осетии
Бесплатный проезд для беременных вызвал жаркие споры в Ставрополе
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
Водитель похитил у ставропольского бизнесмена грузовик с 20 тоннами кинзы
Ставропольская лихачка на Mercedes получила 59 штрафов за поездку по Москве